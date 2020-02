Oggi a La Spezia, nel Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare, 15 nuovi palombari hanno ricevuto il basco blu.

Al termine di un impegnativo periodo di addestramento, molto selettivo, inizia un’affascinante avventura nelle profindità marine. Congratulazioni e benvenuti a bordo!

La cerimonia, presenziata dal Ministro della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha visto la presenza anche di Chiara Giamundo, la prima donna in assoluto che ha conseguito il brevetto militare da Palombaro, dalla nascita del corpo avvenuta ben 170 anni fa.

Questi ragazzi oggi entrano a far parte del GOS, il Gruppo Operativo Subacquei, una forza specialistica della Marina Militare deputata alla conduzione di operazioni subacquee complesse e specializzata nella bonifica da mine e da ordigni inesplosi trovati in mare, negli interventi tecnici a quote profonde e nel soccorso e supporto tecnico agli equipaggi dei sottomarini 👍🇮🇹💪🏼