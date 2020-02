Le Forze armate in campo con la Nazionale di Rugby per il Torneo 6 Nazioni

Il coraggio, l’impegno, il sacrificio e il gioco di squadra sono valori che accomunano lo sport al mondo della Difesa, a tutti gli uomini e donne in uniforme quindi che operano quotidianamente al servizio della collettività, in Italia e all’estero.Domani le Forze armate, allo Stadio Olimpico di Roma, scenderanno in campo con la Nazionale di Rugby per il Torneo 6 Nazioni. 🏉 Sarà un’occasione speciale per immergersi nel mondo sportivo, vivere un'esperienza unica di divertimento e conoscere un pò meglio il mondo della Difesa. I nostri ragazzi delle Forze armate vi aspetteranno in uno stand dedicato per raccontarvi la nostra eccezionale realtà quotidiana.Riviviamo insieme i momenti più emozionanti dello scorso anno e un grande e forte in bocca al lupo alla Nazionale italiana! 🇮🇹💪🏼Stato Maggiore della Difesa – Italian Armed Forces