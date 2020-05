Covid19: doppio trapianto di polmoni a un diciottenne

La storia di Francesco, diciotto anni, soggetto a un doppio trapianto di polmoni a causa degli effetti del Covid-19, ci mostra la brutalità della pandemia e il coraggio e la determinazione di un’Italia all’avanguardia che per prima in Europa esegue un intervento di questo tipo.Grazie a chi lavora ogni giorno per garantire cure e tecniche operatorie efficaci, senza trascurare il valore umano dei pazienti e un grande in bocca al lupo a Francesco per una ripresa veloce.