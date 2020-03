La Difesa investe sulla ricerca: nuove opportunità di collaborazione!

Nell’ambito delle attività previste per l’anno 2020, il Ministero della Difesa, per conto del Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) ha aperto un bando per implementare la ricerca sui temi di Difesa e Sicurezza di valore strategico per il Paese.

Le attività dovranno essere svolte a titolo di collaborazione occasionale e la ricerca dovrà focalizzarsi sui cambiamenti dello scenario di sicurezza e difesa delle seguenti aree:

1. America latina;

2. Asia meridionale e orientale;

3. Balcani e Mar Nero;

4. Iniziative europee di difesa e sviluppo tecnologico;

5. Area euro-atlantica (USA-NATO);

6. Sahel e Africa Sub Sahariana;

7. Corno d’Africa e Africa meridionale;

8. Pacifico.

Per avere maggiori informazioni e partecipare al bando visitate il sito ufficiale, c’è tempo fino al 6 aprile.