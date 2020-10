La mascherina ci salva. Usiamola sempre #IoIndossoLaMascherina

Durante l’emergenza del Covid-19 l’Italia ha dimostrato e sta dimostrando di essere un Paese responsabile e unito, abbiamo infatti superato mesi difficilissimi e questo è stato possibile grazie soprattutto all’impegno degli italiani.

Ieri il Consiglio dei ministri ha esteso ulteriormente lo stato di emergenza e da oggi, come forse avrete già letto, ci aspettano nuovi sacrifici, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Non possiamo permetterci un altro lockdown, sarebbe devastante per la nostra economia e non solo.

Abbiamo quindi deciso di impegnare le nostre energie per pianificare i prossimi step in modo efficace e sicuro ma ciò che farà davvero la differenza saranno i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servono ancora massima attenzione, serietà e prudenza.

Ora più che mai è importante il contributo di tutti per contrastare il virus, forza!

#IoIndossoLaMascherina