Il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito festeggia 40 anni

Auguri a tutti i colleghi ingegneri dell’Esercito che oggi festeggiano i 40 anni della costituzione del Corpo.

Dall’ammodernamento del carro “Ariete”, alla sperimentazione delle nuove piattaforme come il “VTLM 2” e all’acquisizione di sistemi ed equipaggiamenti con il programma “Soldato Sicuro”, grazie al loro lavoro abbiamo un Esercito Italiano sempre più efficiente moderno che punta allo sviluppo e all’innovazione.

Costituito da Ufficiali laureati in un’ampia gamma di discipline tecnico – scientifiche, il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito risponde, infatti, alla necessità della Forza armata di studiare e condurre in proprio ricerche, test e valutazione su equipaggiamenti e veicoli in dotazione. Inoltre è impegnato nello studio, la sperimentazione, la produzione e l’aggiornamento di cartografia analogica e digitale, di dati geodetici e telerilevati.