La prima infermiera vaccinata contro il Covid-19, minacciata sui social

Claudia Alivernini, la prima infermiera vaccinata in Italia contro il Covid-19, è stata attaccata e addirittura minacciata di morte sui social, tanto da esser costretta a chiudere i suoi profili. Tutto ciò è vergognoso e inaccettabile! Stiamo combattendo una guerra silenziosa contro un nemico subdolo. Il vaccino anti covid rappresenta un’arma efficace per debellare il virus. Le vittime dell’epidemia sono state troppe, ora è il momento di credere nella scienza e di fidarci della ricerca.

Il Vaccino sarà raccomandato per tutti, ma non obbligatorio. Io mi vaccinerò seguendo l’iter previsto senza scavalcare nessuno. La priorità in questo momento è per i più deboli, per medici e infermieri, per gli uomini e le donne della Difesa e per quanti sono impegnati in prima linea. Non è ancora finita, ma ora possiamo davvero uscirne. Forza!