Salerno: Carabinieri recuperano refurtiva ladri d’appartamento

Oltre 100mila euro di bottino tra collezioni antiche di argenteria, orologi preziosi e gioielli di varia natura: questo il valore della refurtiva recuperata dai Carabinieri della Stazione di Pellezzano (SA) che hanno così sventato, qualche giorno fa, alcuni furti in abitazione proprio nel Comune dove risiedo.

I Carabinieri sono tutt’ora sulle tracce della banda e si ritiene che il gruppo possa essere autore anche di altri furti avvenuti con le stesse modalità in periodi precedenti.

Le mie congratulazioni vanno al Comandante Aliano e ai suoi uomini così come a tutta l’Arma dei Carabinieri per il costante impegno che mettono nel monitoraggio del territorio. I nostri uomini e donne della Difesa riescono a garantire la sicurezza dei cittadini anche in questi mesi di grave emergenza.

È sempre più importante tenere alta l’attenzione sui furti in casa, soprattutto quando questi riguardano anziani o persone fragili. Se siete vittime di episodi di questo tipo chiamate subito i Carabinieri al numero di emergenza 112