Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia del Vigile del Fuoco Antonello Scanu che oggi, in provincia di Sassari, ha perso la vita in un incidente mentre era in servizio.

Stringo in un forte abbraccio tutti gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che lavorano con impegno, spirito di sacrifico e disponibilità per la sicurezza dei cittadini. Svolgete un lavoro di vitale importanza per tutto il Paese, grazie.