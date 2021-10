L’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (Webinar)

Domani parteciperò al webinar organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza: L’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza.

Gli ingegneri dell’informazione guardano infatti con grande attenzione ai lavori della neonata Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), le cui competenze andranno ad integrare quelle già inquadrate sotto il controllo degli altri soggetti istituzionali.

Qui tutte le info > https://lnkd.in/dRXa9yxE

Tra i relatori, oltre al sottoscritto, ci saranno l’Ingegner Pierpaolo Cicchiello, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e Brianza, l’Ingegnere Leonardo Querzoni, Professore al Dip. di Ing. Inf. Automatica e Gestionale Antonio Ruberti dell’Università “La Sapienza” e Co-autore del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, l’Ingegner Selene Giupponi, Managing director Europe Resecurity Inc. e Founder of Women4Cyber – W4C – italian chapter, e Raoul Chiesa, ICT Security Senior Expert, Cybersecurity Adviser and CyberGlobetrotter.

Un ringraziamento al Responsabile scientifico e Presidente della Commissione ICT, ingegner Alessandro Bonaccorso, per l’invito.