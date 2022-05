Una legge per salvare il mare!

La Salva Mare è finalmente legge! (Testo della legge)

Sembrerà assurdo, ma fino ad oggi ai pescatori che, insieme ai pesci, tiravano su plastica dal mare, era vietato raccoglierla per depositarla nelle isole ecologiche. Infatti chi intendeva farlo rischiava una sanzione come se avesse lui stesso prodotto i rifiuti sulla sua imbarcazione. Parliamo di quantità che spesso arrivano anche al 3% del pescato, 20-30 kg al giorno.

Oggi questa assurdità è stata superata grazie al DDL presentato dal collega Matteo Mantero (pagina fb), accorpato poi al DL Salva Mare del Ministero dell’Ambiente sotto la guida del Ministro Sergio Costa (pagina fb), che è finalmente diventato legge. Uno strumento efficace e concreto, richiesto anche dall’Unione europea, che consentirà ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti invece di riscaricarla in mare, azione che prima, come detto, costituiva reato di trasporto illecito di rifiuti.

La legge, inoltre, prevede l’installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi e in appositi spazi predisposti nei porti italiani per intercettare la plastica prima che arrivi in mare e si occupa anche di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, posidonia oceanica e tanto altro.