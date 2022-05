Buon lavoro ai vertici dei nostri Servizi Segreti.

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, tenutosi ieri sera, ha rinnovato per 4 anni il mandato al direttore dell’AISE e per 2 anni al direttore dell’AISI.

In un momento così delicato a livello globale questi importanti rinnovi garantiscono solidità ed equilibrio al nostro Paese.

Congratulazioni al Generale Giovanni Caravelli e al Prefetto Mario Parente e soprattutto buon lavoro che estendo anche al direttore del DIS, Ambasciatore Elisabetta Belloni.

