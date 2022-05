Convegno L’Intelligence Italiana

[AGGIORNAMENTO] Questa sera l’Auditorium San Marco di Palmanova ha visto il tutto esaurito. Sono state infatti tantissime le persone arrivate qui per ascoltare discussioni riguardanti l’Intelligence e la Sicurezza nazionale.

Voglio ringraziare in primis le autorità civili e militari giunte ed in particolare il sindaco dottor Giuseppe Tellini e tutta l’amministrazione, il Generale Ladislao e il Presidente Padovan, rispettivamente dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Alpini.

Partendo dal saggio “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”, edito dalla Fondazione Margherita Hack, abbiamo parlato di come è organizzata la nostra Intelligence, di come operano i nostri Servizi, dell’organizzazione e delle responsabilità. Abbiamo parlato di segreto di Stato e delle diverse categorie dell’Intelligence, dalla Humint al SIGINT, dall’OSINT alla Cyber Intelligence.

Abbiamo parlato di Travel Risk Management e di sicurezza, il tutto grazie agli interventi di autorevoli relatori come il Colonnello Mauro Obinu, il dottor Roberto Longu, la dott.ssa Cristina Di Silvio, l’ingegnere Fabiano Manzan e il professor Antonio Felice Uricchio.

Un ringraziamento particolare lo voglio fare alle Associazioni combattentistiche e d’arma che, su tutto il territorio nazionale, portano avanti importantissime attività di diffusione della cultura della difesa.

Un saluto particolare all’Associazione Nazionale Alpini e all’Associazione Nazionale Carabinieri che questa sera hanno portato un importante testimonianza.

