Lezione all’Università degli Studi Link Campus di Roma ai Master in Cybersecurity e in Intelligence Specialist

Lezione all’Università degli Studi Link Campus di Roma ai Master in Cybersecurity...

Ieri sono stato all’Università degli Studi Link Campus di Roma per alcune ore di lezione ai Master in Cybersecurity e in Intelligence Specialist diretti dalla Prof. Paola Giannetakis.

È stata un utile occasione per tornare a parlare di Sicurezza Nazionale, di come è costituito il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, di Intelligence e del quadro normativo all’interno del quale operano le nostre Agenzie di sicurezza.

Abbiamo poi affrontato diverse tematiche inerenti i domini spaziale e cibernetico, ripercorrendo in particolare l’evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni fino alla recente Strategia per la Cybersicurezza Nazionale 2022-2026 e la NIS2.

Mi sono soffermato sulle diverse competenze e responsabilità che hanno i differenti Ministeri e la Presidenza del Consiglio relativamente alla tipologia di tematica che si va ad affrontare: cyber resilience, cyber intelligence, cyber crime, cyber defence, cyber diplomacy, cyber warfare.

Avere la possibilità di confrontarmi continuamente con studenti, professionisti ed operatori del sistema sicurezza è per me sempre di grande stimolo.