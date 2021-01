Garantiamo maggiore sicurezza ai nostri uomini dell’Esercito

Equipaggiamenti moderni e nuovi mezzi in dotazione, assicurano ai nostri militari le capacità per assolvere al meglio i propri compiti e garantiscono maggiore sicurezza e protezione al personale impiegato in situazioni e scenari complessi.

La componente terrestre è un pilastro dello strumento militare che ho avuto modo di apprezzare e toccare con mano durante una mia recente visita al Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito.

Nei giorni scorsi abbiamo iniziato a fornire, ai reparti operativi dell’Esercito, il VTLM 2 NEC, meglio conosciuto come “Lince”. Il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo prodotto da Iveco Defence Vehicles, è equipaggiato con apparati di ultima generazione che miglioreranno le comunicazioni radio e satellitari.

Ho recentemente avuto modo di parlare con l’ingegnere Claudio Catalano, Amministratore Delegato di Iveco Defence Vehicles, importante partner della Difesa per il dominio terrestre e anfibio. Abbiamo fatto un punto di situazione sui nuovi programmi di sviluppo presenti nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2020-2022. Più in generale, abbiamo parlato anche dell’interesse emerso da parte della cinese Faw Jiefang nei confronti di CHN Industrial per l’acquisizione di alcune branche di Iveco. Nell’ambito del gruppo, va precisato che Defence Vehicles costituisce una Business Unit autonoma e indipendente, paritetica rispetto agli altri marchi controllati dal gruppo torinese. È stato quindi completamente escluso un suo coinvolgimento nell’eventuale cessione.

Resta comunque alta l’attenzione nei confronti di una operazione che riguarda un settore, quello dell’automotive, strategico per il tessuto industriale nazionale.