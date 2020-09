Marina di Carrara, Polizia e Carabinieri sedano lite: insultati e intralciati. Tofalo: solidarietà

Queste immagini mi hanno fatto male come mille pugni nello stomaco!

A Marina di Carrara, Polizia e Carabinieri accorsi per sedare una lite tra ragazzi, hanno dovuto far fronte alle ingiustificate provocazioni della folla che intralciava le operazioni.

É da sottolineare la grande professionalità che le forze dell’ordine hanno dimostrato durante l’intervento ed è triste osservare come in questo caso proprio i giovani che rappresentano il futuro del nostro Paese, dimostrino di non avere alcun rispetto per le istituzioni ed in particolare per chi giorno e notte lavora per la sicurezza di tutti noi, rischiando spesso anche la propria vita.

Comportamenti come questi vanno condannati fermamente, condivido la preoccupazione espressa dal Capo della Polizia Franco Gabrielli per il generale clima di insofferenza nei confronti dell’operato delle forze dell’ordine negli ultimi tempi in diverse città italiane.

Ringrazio tutti gli operatori della sicurezza che ogni giorno lavorano sulle strade per garantire città più sicure.