La Marina Militare ha pubblicato il bando di concorso 2021 per i Volontari in Ferma Prefissata.

Dal 30 agosto al 28 settembre sarà possibile presentare le candidature online per entrare a far parte della grande famiglia della Marina Militare come Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1).

Al termine della ferma annuale si potrà partecipare al concorso VFP4 e continuare la carriera nel mondo della Marina.

Non perdete questa occasione e visitate il sito web per maggiori dettagli.