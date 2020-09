Con grande tristezza ho appena appreso la notizia della scomparsa della storica preside del Liceo Scientifico Statale di Salerno “Giovanni da Procida”, Luisa Annunziata Fiore. Gli anni del Liceo restano per me indimenticabili, così come il ricordo di una donna solida, di elevato spessore ed esempio per i giovani. Sono certo che la ricorderemo per sempre negli anni.