Sì al taglio dei parlamentari! Tofalo e Di Maio a Salerno

Domani, con il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, sarò in provincia di #Salerno per sostenere il SI al referendum relativo al taglio dei parlamentari.

La prima parte della giornata la trascorreremo a Giffoni Valle Piana, in occasione del Cinquantennale del Giffoni Film Festival.

Saremo in Campania insieme a Valeria Ciarambino, candidata M5S alla presidenza della Regione, e toccheremo le tappe di Angri, Cava de’ Tirreni ed Eboli per sostenere il SI al taglio dei parlamentari in vista del prossimo referendum.

Ci vediamo alle 17:30 ad Angri al Caffè Ribó in Corso Italia 1/3 e poi alle 19 a Cava de’ Tirreni nei pressi dello “Spazio 5 Stelle” in Corso Umberto I°. Non mancate!