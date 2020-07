Massima attenzione al benessere del personale civile e militare della Difesa

Da quando sono Sottosegretario pro-tempore alla Difesa ho avuto l’onore di conoscere moltissimi militari e professionisti che lavorano nelle Forze armate, persone con un vissuto straordinario e una forza d’animo encomiabile.

Quest’anno avrei voluto avere più possibilità di incontrarli, ascoltarli e confrontarmi con loro che sono sempre in prima linea.

Ogni volta che sono stato in visita nei vari reparti delle Forze armate una cosa mi ha sempre lasciato a bocca aperta: quella capacità straordinaria di semplificare e rendere accessibile a tutti anche le operazioni più complesse. Ma se le loro parole e azioni sono straordinarie, ancora di più lo è l’esempio che danno al Paese.

Ieri con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, abbiamo discusso degli impegni futuri e dell’intenzione di voler mantenere alta l’attenzione sul benessere del personale, che è la nostra risorsa più preziosa. Il contributo che offrono al Paese è di altissimo livello e soprattutto di grande spessore umano. La loro generosità, vicinanza e solidarietà, dimostrate in ogni circostanza, ci hanno riempito di orgoglio e scaldato il cuore.

Donne e uomini impegnati sia sul territorio nazionale che all’estero, nell’Operazione Strade Sicure e nella Terra dei Fuochi, rispondendo ad ogni esigenza tempestivamente, in modo determinato ed efficace, mettendosi a disposizione anche nei teatri internazionali per rappresentare l’Italia al fianco dei Paesi alleati per la sicurezza globale.

Con il Generale Farina abbiamo condiviso l’orgoglio di rappresentare persone straordinarie che indossano l’uniforme con passione e dedizione. Non potrò mai smettere di ringraziarli e spero di poter tornare presto a farlo personalmente, stringendo la mano ad ognuno di loro.