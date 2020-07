Oggi ho voluto personalmente ringraziare alcuni degli uomini e delle donne che in questi mesi di emergenza da Covid-19 hanno dato e stanno dando il massimo per il Paese. Sono stato infatti in visita al Comando Logistico dell’Esercito Italiano guidato dal Generale di Corpo d’Armata Francesco Figliuolo.

Quotidianamente cerco di raccontarvi l’eccellente lavoro che i nostri uomini e donne della Difesa svolgono sui territori per la sicurezza dei cittadini e delle Istituzioni.

Oggi vi porto a conoscere uno dei “Back Office” delle Forze armate, dove si sviluppa il supporto logistico e dove lavorano dei professionisti responsabili della gestione e del mantenimento dei mezzi, degli equipaggiamenti e dell’organizzazione di supporto ai reparti operativi: benvenuti nel Comando Logistico dell’Esercito!

L’attività gestionale portata avanti in questi uffici sviluppa un’opera di comando, coordinamento e controllo su tutte le formazioni logistiche della Forza armata, assicurando in modo particolare il supporto ai Comandi e alle Unità dell’Esercito in Patria e fuori area.

È da qui che passa la cura del personale, delle attività logistiche relative ai materiali e ai mezzi in uso, dell’impiego delle risorse finanziarie.

Non saranno mai troppi i grazie che rivolgerò a queste fantastiche persone che, ancora una volta, hanno fatto sì che la Difesa fosse un solido pilastro per l’Italia