Master in Cybersecurity – Università Giustino Fortunato

Inizia per me una nuova interessantissima sfida e come sempre darò il massimo!

Come sapete in questi anni mi sono impegnato moltissimo, a livello istituzionale, su tematiche riguardanti la difesa e le Forze armate, la sicurezza e l’intelligence, ed in particolare ho seguito in prima persona l’evoluzione del quadro normativo inerente l’architettura nazionale della cybersecurity. Tutto ciò che è sviluppo tecnologico é sempre stato di mio interesse. D’altronde, nella mia prima vita da Ingegnere, progettavo Opere Strategiche…

In un momento in cui il nostro Paese ha una grandissima necessità di avere giovani specializzati in queste materie, in particolar modo in cybersecurity, sono stato coinvolto, ed ho dato la mia disponibilità, in un nuovo progetto formativo ed accademico. Questa settimana infatti gli Organi di Ateneo dell’Università Giustino Fortunato mi hanno nominato Coordinatore del Master in Cybersecurity che verrà istituito a partire da quest’anno.

Da subito mi sono messo a lavoro con il Direttore del Master, il Professor Antonio Coronato, Ingegnere Informatico, già docente all’Università degli Studi di Napoli Federico II e alla Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi “Luigi Vanvitelli”) e Ricercatore presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

L’Università Giustino Fortunato ha già da anni un corso di laurea triennale in Ingegneria informatica e lo sviluppo di questo Master, che avrà al suo interno due diversi indirizzi/specializzazioni, va nella direzione di colmare una enorme lacuna che in questo momento ha il nostro Paese. Pensate che le aziende sono alla continua ricerca di informatici, ingegneri, tecnici e giovani specializzati in queste materie ma le Università ne “sfornano” ogni anno in numero decisamente inferiore rispetto alle richieste del mercato. È assolutamente necessario colmare questo gap per consentire all’Italia di restare al passo con i tempi.

Vi assicuro che sarà un Master di altissimo livello e soprattutto che sarà accessibile ai più!

Stay tuned… work in progress!!!