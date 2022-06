Visita all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie

Oggi ho avuto il piacere di visitare l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L’ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori appunto dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

Ho avuto modo di incontrare l’ingegnere Francesco Noto, Funzionario a capo dell’Organo Centrale di Sicurezza, che svolge i compiti e le funzioni di protezione e tutela delle informazioni classificate previsti dalla normativa vigente. In passato ho collaborato con il già Generale dell’Aeronautica Militare nel mio ruolo pro tempore di Sottosegretario di Stato alla Difesa quando l’ing. Noto era a capo della Struttura Progetto Energia, l’ufficio allora preposto per portare avanti il “Piano per la Strategia Energetica della Difesa”.

Altra discussione interessante l’ho avuta sempre in ENEA con il Dott. William Nonnis, uno dei massimi esperti in Italia sulla Tecnologia Blockchain, con il quale abbiamo avuto modo di parlare del relativo impatto e dello sviluppo positivo in ambito sociale.

Ci siamo confrontati su come, questa tecnologia porti a un nuovo cambio di paradigma socio-culturale. Infatti uno dei principali campi di applicazione è sicuramente la “democrazia energetica”, che conseguentemente porterà dei benefici alla comunità nazionale e non solo.