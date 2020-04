Buona domenica delle Palme a tutti. Anche oggi sono in ufficio per seguire le attività delle nostre Forze armate 🇮🇹. Dobbiamo essere orgogliosi di questi fantastici uomini e di queste straordinarie donne ogni giorno dell'anno.Pensate che per velocizzare la distribuzione di materiale sanitario e dei dispositivi di protezione individuale la Difesa ha messo a disposizione della Protezione Civile personale militare, mezzi terrestri, aerei, elicotteri e infrastsrutture. Stiamo parlando di 19 siti di stoccaggio, 245 mezzi di trasporto, 7 aerei, 70 elicotteri, con oltre 20000 militari impegnati.Un grazie di cuore all'Esercito Italiano, alla nostra Marina Militare, all'Aeronautica Militare e all'Arma dei Carabinieri.Il tutto in un breve video realizzato dal Ministero della Difesa.