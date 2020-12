Operazione “Eos”: Le Forze Armate distribuiscono il Vaccino anti Covid 19

Il 26 dicembre inizia l’operazione “Eos”.

Le Forze Armate distribuiranno le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer per far partire la vaccinazione il 27 così come previsto a livello europeo. Nella seconda fase, non appena disponibili i vaccini di tipo “cold” delle case farmaceutiche AstraZeneca, Moderna ed altre, la Difesa garantirà il trasporto dall’Hub di Pratica di Mare ai 21 Sub Hub e alle strutture ospedaliere, ASL e punti in tutta Italia. Pronti 11 aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli.

Concretezza, professionalità e dedizione: sono queste le caratteristiche che connotano le nostre Forze armate!

Come avverrà la distribuzione? Il 26 dicembre le dosi vaccinali saranno prima stoccate presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e poi verranno distribuite nelle altre Regioni, per consentire a tutto il Paese di partecipare domenica 27 al “Vaccine day europeo”.

Dallo Spallanzani una parte dei vaccini sarà trasportata a Pratica di Mare dove 2 aerei dell’Aeronautica Militare, 2 dell’Esercito Italiano e 1 della Marina Militare raggiungeranno le mete più lontane, mentre le altre dosi verranno trasportate via terra con 60 autoveicoli e circa 250 militari. L’Arma dei Carabinieri fornirà il servizio di scorta ai movimenti via terra.

La Difesa garantirà tutto il suo contributo al Paese, come ha sempre fatto dall’inizio della pandemia Covid-19.

I nostri uomini e le nostre donne, militari e civili, sono straordinari. Stanno portando a termine un lavoro incredibile.

Grazie di cuore a tutti, sempre a lavoro anche in queste giornate di festa orgoglioso di Voi!