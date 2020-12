Rendicontazioni Angelo Tofalo ha donato 265mila euro

Mentre mi strapazzo un po’ Maggie voglio augurarvi Buon Natale!

È un momento davvero complicato per tanti, troppi italiani, per quello che stiamo attraversando.

Lavoratori, studenti, imprenditori, dipendenti, medici, infermieri, giovani e anziani, genitori e figli, tutti stiamo vivendo un periodo difficilissimo, andando incontro a sacrifici inenarrabili. Chi ha ruoli istituzionali in questo momento ha il dovere di mettere da parte la casacca del proprio partito o movimento e dedicarsi anima e corpo a progettare soluzioni dando il proprio contributo costruttivo per il bene del Paese e degli italiani, per provare a sopperire, una ad una, a tutte le difficoltà presenti.

È una sfida complessa, una corsa contro il tempo e una grande responsabilità. Io ce la sto mettendo tutta e in questo momento difficile, sono ancora più felice di rinunciare a qualcosa, restituendo, così come da 8 anni a questa parte, metà del mio stipendio alla comunità. Da quando sono stato eletto ad oggi, ho donato quasi 265mila euro a sostegno delle Piccole e Medie Imprese italiane, a favore delle popolazioni colpite dal sisma, per le emergenze nazionali, per contrastare la povertà educativa infantile, per il diritto al lavoro dei disabili, per finanziare i centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale tramite Comuni e Regioni e, come accaduto lo scorso anno, per sostenere le famiglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco che hanno sacrificato la propria vita per servire lo Stato.

Insieme agli altri portavoce del MoVimento abbiamo donato a favore di queste cause circa 95 milioni di euro. Il mio auspicio è che presto potremo lasciarci alle spalle la pandemia e le difficoltà e i problemi che sta causando. Facciamoci forza e restiamo uniti.

Mi auguro davvero col cuore che questo Natale porti un po’ di serenità a tutti voi, ai vostri cari così come alla grande famiglia della Difesa che mi onoro di rappresentare pro-tempore e che, dall’inizio di questa pandemia, è in prima linea a sostegno di tutti noi!

Buon Natale di vero cuore e teniamo duro!