Palermo, 8 arresti: boss organizzavano lista civica per elezioni

Questa mattina il Comando provinciale Carabinieri di Palermo ha emanato una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone. Al centro dell'indagine ci sono gli incontri tra alcuni boss di mafia volti a risolvere questioni territoriali e avviare nuovi progetti come quello di infiltrarsi nell'amministrazione comunale puntando alle elezioni.Un altro colpo messo a segno dall’Arma dei Carabinieri, per la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità.Grazie a tutte le risorse, uomini e donne, che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo risultato. Il loro lavoro è decisivo per una società sempre più sicura, più integra e libera. L'impegno dello Stato è concreto, costante e più forte di tutte le mafie 🇮🇹