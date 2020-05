Oggi in 4° Commissione Difesa, al Senato della Repubblica, abbiamo discusso della modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5×1000 alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o al Corpo della Polizia penitenziaria.

Il testo si compone di soli due articoli: nel primo si specificano gli enti ai quali è possibile destinare la quota dell’imposta IRPEF e viene inserita la possibilità di destinare i fondi agli enti sopracitati e di garantire assistenza alla famiglia di chi è deceduto per causa di servizio. Nel secondo articolo vengono invece definiti i criteri per il riparto della quota.

Permettere di destinare il 5×1000 ad assetti strategici del nostro Paese è importante sì per garantire maggiori entrate, ma soprattutto perché rappresenta una nuova forma di solidarietà sociale e un modo di ringraziare tutte le donne e gli uomini che con lavoro, sacrificio e passione svolgono quotidianamente importanti attività per la sicurezza nazionale. Sempre in quest’ottica, la Commissione Difesa sta lavorando per allargare il provvedimento anche alle Forze armate e inserire, quindi, nel testo anche l’Esercito Italiano, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare.