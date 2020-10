Percorsi formativi in ambito militare per i giovani tra i 18 ed i 22 anni

Percorsi formativi in ambito militare per i giovani tra i 18 ed...

Il Parlamento sta lavorando all’avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 22 anni.

Oggi in 4° Commissione al Senato ne abbiamo discusso, soffermandoci in particolare su alcune criticità, tra le quali l’adeguamento delle infrastrutture per la tenuta dei corsi.

Siamo decisi a valorizzare i nostri ragazzi, che sono indispensabili per la ripresa del Paese e che si sono dimostrati una risorsa importante anche durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

Un altro tema che abbiamo affrontato sempre in Commissione al Senato ha riguardato invece la ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e il Giappone, che trova il suo focus nel rafforzamento del dialogo su questioni bilaterali nei settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l’innovazione, gli affari marittimi, l’istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità informatica.