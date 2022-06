Giovedì 9 giugno, alle 9:30, parteciperò all’evento “Presente e Futuro della Mobilità Intelligente Nazionale – Infrastrutture e sicurezza come presupposto per la connettività ed il monitoraggio nelle applicazioni critiche“, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma.

Interverrò per i saluti istituzionali cercando al tempo stesso di portare un breve aggiornamento sulla Strategia Nazionale di Cybersicurezza. Interverrò insieme alla Dott.ssa Ing Carla Cappiello, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, al Dott. Ing. Massimo Cerri, Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, al Dott. Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI, all’Ing. Luigi Carrarini, della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale di ANAS SpA, al Dott. Massimiliano Garri, Innovation & Market Solutions di TERNA.

In un settore così strategico e dinamico come quello della “Mobilità”, appare necessario considerare le capacità offerte dall’utilizzo di Tappeti sensoriali che possono essere messi a sistema tra tutti gli enti preposti al controllo ed alla sicurezza Nazionale. In uno scenario sempre più internazionale è necessario oggi valorizzare le PMI nazionali e gli enti della formazione a vantaggio anche delle grandi aziende per mantenere un presidio tecnologico elevato ed essere protagonisti. Ulteriore punto di forza sarà il mantenimento della riservatezza per capacità di esclusivo ambito/interesse nazionale.

Anche sul piano dell’evoluzione tecnologica strategica, la sinergia tra mezzi, cittadini e tessuto stradale dovrà garantire una elevata resilienza del servizio, impiegando accorgimenti unici, sviluppati in Italia, e controllati dagli organi istituzionali preposti. Interessante sarà analizzare l’interazione delle reti neurali per la lavorazione dei Big Data e la loro legalizzazione tramite piattaforme cripto Blockchain Nazionali.

Il convegno rilascerà agli Ingegneri iscritti presso l’Ordine di Roma n. 3 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali.

Vi aspetto!