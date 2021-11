Protocollo d’intesa tra Difesa e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Circa un anno fa incontrai il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Federico Cafiero De Raho, per parlare di una importante progettualità da portare avanti inerente lo scambio e la condivisione di informazioni sensibili tra istituzioni.

Con grande gioia apprendo che proprio ieri a Palazzo Esercito, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il dott. De Raho, hanno firmato il Protocollo d’Intesa finalizzato ad avviare, tra il Ministero della Difesa e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, uno scambio e condivisione di informazioni utili a far ricostruire in sede giudiziaria il modus operandi dei trafficanti, in particolare quelli di esseri umani.

Temi questi che si impongono sempre più prepotentemente nelle agende dei Paesi Europei che chiedono interventi mirati ad una sempre maggiore tutela della sicurezza e stabilità dei territori.

La progettualità è stata sviluppata e I’end state è stato raggiunto, grazie ad un serrato lavoro di squadra che ha visto protagonisti per il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), a cui e stata demandata Ia lead del Progetto, il Generale di Corpo d’Armata Portolano, già Comandante del COVI, il Generale di Squadra Aerea Frigerio, attuale Comandante del COVI, l’Ammiraglio di Squadra Bisconti, Capo di Stato Maggiore del COVI, il Generale di Divisione Cataldo, Capo Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Difesa, il Generale di Divisione Aerea Del Bene, Capo Reparto Operazioni del COVI e l’Avvocato Federica Mondani, Tenente Colonnello della Riserva dello Stato Maggiore della Difesa.

Il Protocollo, sul quale è stato consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, avrà la durata di 5 anni e potrà essere rinnovato o prorogato su accordo delle Parti.

L’accordo potrà testimoniare come il coordinamento e la collaborazione tra diversi, così importanti, organi ed istituzioni del nostro Paese possa, e debba, essere considerato valore assoluto irrinunciabile, per una sana ed efficace amministrazione attenta ad interessi nazionali ed internazionali superiori.