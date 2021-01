Rider aggredito a Napoli: ritrovato lo scooter e fermati gli indiziati

Quando Stato e cittadini si impegnano per ripristinare la legalità e per aiutare il prossimo, ingiustizie e criminalità non vanno lontano.

Voglio complimentarmi con la Polizia di Stato che in pochissimo tempo ha fermato i 6 indiziati che avrebbero aggredito, picchiato e derubato un rider la scorsa notte a Napoli.

È stata forte anche la reazione dei napoletani e dei cittadini di tutta Italia che, senza perdere tempo, hanno raccolto fondi per ricomprare lo scooter all’uomo di 52 anni, padre di due figli, raggiungendo in meno di 24 ore più di 11mila euro. Inoltre, grazie all’ottimo lavoro della Polizia, anche il motorino è stato ritrovato.

Massima solidarietà e vicinanza alla vittima e a tutti i rider che, soprattutto durante l’emergenza Covid, hanno continuato a lavorare, non senza difficoltà, a beneficio dei ristoratori e dei consumatori.

Adesso, pena severa e niente sconti per I responsabili!