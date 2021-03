Roma: Taxi gratis a ultraottantenni per il vaccino anti covid19

Dal 10 Marzo 2021 gli over 80 residenti a Roma, che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19, possono farlo gratuitamente in taxi grazie al progetto “Ti accompagno io”, offerto ai cittadini romani dalla Fondazione ANIA, con il patrocinio del Comune di Roma.

Questo tipo di iniziative, che perseguono l’obiettivo di non lasciare indietro le fasce più deboli della popolazione, sono il giusto esempio della sensibilità necessaria che enti locali, in questo caso il Comune di Roma, fondazioni e associazioni, devono avere in un momento di grave crisi come quello che stiamo attraversando.

Una iniziativa lodevole, che spero possa essere emulata da tante altre realtà.