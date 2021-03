Se il tuo sogno è servire lo Stato entrando a far parte della grande famiglia dell’Esercito Italiano, adesso hai una grande opportunità! Puoi partecipare infatti al concorso per l’ammissione di 127 frequentatori al 24° corso biennale (2021 – 2023) per Allievi Marescialli dell’Esercito – 2021”. La domanda può essere presentata fino al 6 aprile seguendo le procedure al seguente link >

https://concorsi.difesa.it/

In bocca al lupo a tutti e forza!