Ruoli, organizzazione, storia e responsabilità dei Servizi Segreti italiani

Ci siamo! Sono felice perché questo saggio sui “Servizi Segreti” diventa sempre di più un potente mezzo per raccontare, spiegare ed avvicinare tutti ad un settore poco conosciuto come quello dei Servizi informativi.

“Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti” edito dalla Fondazione Margherita Hack, è una imperdibile opportunità per comprendere davvero come opera l’Intelligence, ed entrare a fondo in questo complesso ma affascinante mondo.

Un lavoro estremamente diretto che raccoglie le schematizzazioni e i ragionamenti di tanti professionisti del settore, che si occupano o si sono occupati di Intelligence a diversi livelli.

Un agile strumento per consentire a tutti di comprendere i ruoli, l’organizzazione e le responsabilità che sono in capo a quelli che impropriamente spesso vengono chiamati “Servizi Segreti Italiani”.

Tutte le info qui.