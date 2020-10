Scontri a Napoli: violenza inaccettabile! È il momento di rimanere uniti

View this post on Instagram

Le scene di “guerriglia urbana” che abbiamo visto nella tarda serata di ieri a Napoli sono da un lato preoccupanti segnali che riflettono un alto livello di tensione sociale, dall’altro vere e proprie azioni criminali messe in campo per alimentare i disordini e creare il caos. Si tratta di comportamenti violenti che vanno condannati con forza e che non possono essere assolutamente giustificati da nessuna condizione di disagio, per quanto grave essa sia. Il mondo intero sta vivendo una nuova fase dell’emergenza che richiede collaborazione e responsabilità da parte di tutti, in primis dalle forze politiche. Esprimo solidarietà e assoluta vicinanza alle nostre Forze dell'ordine impegnate costantemente in prima linea per la sicurezza di tutti. Così come sono vicino ai giornalisti che ieri sera hanno subìto violente aggressioni. Dobbiamo respingere con fermezza chi in queste ore sta gettando benzina sul fuoco in un momento così delicato e complesso per il nostro Paese. È inaccettabile fare ciò sulla pelle e sulla sofferenza delle persone! Restiamo umani!