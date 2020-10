Campania, scuole chiuse? Il maestro Tonino insegna per le strade

In momento così difficile e complesso per la nostra Campania voglio raccontarvi una bella storia al tempo del Covid19.

Questo signore che vedete in foto è Tonino Stornaiuolo, un maestro che qualche giorno fa, a seguito della chiusura delle scuole a Napoli, ha deciso di andare sotto casa dei suoi studenti, tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, per continuare le lezioni e raccontare loro la vita di Gianni Rodari.

La passione che Tonino ha per l’insegnamento e per il suo lavoro ha fatto sì che anche gli adulti si affacciassero dalle finestre per ascoltare le sue “lezioni”.

La cultura, l’insegnamento e il rapporto tra studenti, maestri e professori, sono fondamentali per il nostro Paese. La chiusura delle scuole che abbiamo subito a marzo è stata una scelta dolorosissima e forzata, che speriamo non debba ripetersi a livello nazionale.

Grazie Tonino, grazie Maestro!