Servizi Segreti: al Bookcity Milano arriva Intelligence Collettiva

Rapimenti, operazioni di salvataggio all’ultimo secondo, spionaggio e controspionaggio internazionale, detonazioni sul filo del rasoio di armi nucleari, finali ad effetto, sono solo alcuni degli scenari ricorrenti nei film e nelle serie tv quando si parla di Intelligence e Servizi Segreti.

Queste rappresentazioni si sovrappongono a una realtà molto più ampia, complessa e ramificata.

Domani, 20 novembre, parteciperò al Bookcity di Milano, un grande evento che coinvolge gli editori italiani e tutti i protagonisti del sistema editoriale, con l’obiettivo di mettere al centro di una serie di eventi diffusi sul territorio urbano il libro, la lettura e i lettori, come motori e protagonisti dell’identità della città e delle sue trasformazioni nella storia passata, presente e futura.

Qui, con Aldo Giannuli, Marco Santarelli e Enzo Argante approfondiremo storia, funzionamento e prospettive future di quelli che impropriamente spesso vengono chiamati “Servizi Segreti Italiani”.

Vi aspetto quindi domani, sabato 20 novembre, alle ore 12:30 presso la Borsa Italiana, in Piazza Affari 6, a Milano, per la presentazione del saggio “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”, edito dalla Fondazione Margherita Hack.



Non mancate!



Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi qui > Bookcitymilano.it