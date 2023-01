By

Grazie a tutti per la fiducia! Con il vostro sostegno sono stato eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo del Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, per il biennio 2023-2024.

Parliamo di un riferimento assoluto, in materia cyber, in Italia ed in Europa.

Potrò così continuare il mio impegno istituzionale promuovendo e diffondendo nel nostro paese la cultura e la consapevolezza della sicurezza informatica in tutti i suoi aspetti, in collaborazione alle consociate associazioni europee.

Continueremo a promuovere iniziative per la formazione e la sensibilizzazione, in particolare tramite l’organizzazione di seminari e la pubblicazione di documenti, relativi alla sicurezza informatica.

Buon lavoro dunque al Clusit che da oltre 22 anni porta avanti queste tematiche con contenuti di altissimo livello.

Orgoglioso di essere entrato in questa grande famiglia.