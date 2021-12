Ad oggi ho donato circa 300.000 euro del mio stipendio a chi ne aveva più bisogno. Questo è un patto che noi portavoce abbiamo fatto al momento della candidatura con il MoVimento 5 Stelle 10 anni fa e che rispetteremo fino all’ultimo giorno.

In tutto i portavoce del MoVimento hanno donato oltre 100 milioni di euro a sostegno delle Piccole e Medie Imprese italiane, a favore delle popolazioni colpite dal sisma, per le emergenze nazionali, per contrastare la povertà educativa infantile, per il diritto al lavoro dei disabili, per finanziare i centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale tramite Comuni e Regioni e, come accaduto lo scorso anno, per sostenere le famiglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco che hanno sacrificato la propria vita per servire lo Stato.

Oggi attraverso una votazione on-line gli iscritti sono chiamati a decidere sulla ulteriore destinazione della somma di 4.000.000 euro (quattromilioni di euro) delle restituzioni dei portavoce nazionali, scegliendo tra:

Anpas – Associazione nazionale pubbliche assistenze;

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – per Progetti di ricerca;

EMERGENCY;

Gruppo Abele Onlus;

Lega del Filo d’Oro – ONLUS;

Medici Senza Frontiere;

Nove Onlus – Emergenza Afghanistan.

Si potranno esprimere fino a 2 preferenze.

L’importo stanziato sarà suddiviso tra i soggetti indicati, proporzionalmente al numero delle preferenze ricevute.

Inoltre oggi si decide anche sul 2×1000, il finanziamento pubblico volontario sul quale vi chiediamo di esprimervi.

Per votare basta accedere al portale qui > https://portale.movimento5stelle.eu/

Buon voto a tutti!