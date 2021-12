Visita al COR, il Comando per le Operazioni in Rete

Oggi sono tornato al COR, il Comando per le Operazioni in Rete, con il collega e Presidente della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo. A riceverci l’Ammiraglio di Sq. Ruggiero Di Biase e i suoi più stretti collaboratori.

Ho potuto personalmente constatare come questo alto Comando stia facendo notevoli passi in avanti, dimostrandosi di importanza strategica per la sicurezza cibernetica del Ministero della Difesa e delle Forze armate.

Il COR garantisce, con visione unitaria e coerente, la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico, la gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti i Sistemi di Information & Communications Tecnology/C4 della Difesa, al fine di armonizzare e distribuire tempestivamente le informazioni prodotte dai sistemi di comando e controllo, computing, Intelligence Surveillance & Reconnaissance necessarie ad abilitare le funzioni del CINC e dei Comandi interessati.

Svilupperà e sarà il gestore di una rete robusta, sicura, veloce e resiliente su cui viaggeranno le informazioni e sarà la centrale tecnica-operativa della loro distribuzione.