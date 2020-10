Buon lavoro a tutti i nuovi sindaci 5 Stelle

Auguro buon lavoro a tutti i nuovi sindaci sostenuti dal MoVimento 5 Stelle.

Da oggi Matera, Ariano Irpino, Giugliano, Pomigliano D’Arco, Manduria e Termini Imerese, che si vanno ad aggiungere a Cascina e Faenza, saranno luoghi in cui poter esprimere le nostre idee.

Ho seguito con particolare attenzione il percorso che ha portato il MoVimento 5 Stelle a conquistare la fiducia dei cittadini di Matera.

L’impegno degli attivisti, la passione dei portavoce, la credibilità del candidato sindaco e la coerenza di un progetto condiviso con persone politicamente affini hanno permesso la costruzione di un percorso sano.

Con questa nuova esperienza si apre la possibilità di trovare nuove strade ed aiutare i territori a credere maggiormente nelle proprie capacità mettendole a sistema con maggiore efficacia.Per aspirare a governare un comune bisogna offrire soluzioni concrete e fare percorsi trasparenti insieme a realtà che rappresentino istanze reali.

Gli apparentamenti tra simboli non aprono a grandi stagioni di cambiamento se, al tempo stesso, non c’è anche una reale condivisione di obiettivi, terreno fertile su cui far nascere grandi innovazioni.

Stiamo costruendo anche a Salerno un nuovo progetto trasparente, inclusivo e lungimirante.

È arrivata l’ora di fare un salto di qualità e sto parlando con tante persone con grandi capacità umane e professionali che sono pronte a sacrificarsi per il bene comune.