Grazie a Remo Zoli e a tutti coloro che servono le istituzioni con passione

Un grazie a tutti coloro che servono le istituzioni con passione.

Qualche giorno fa si è congedato, dopo 43 incredibili anni, una persona speciale che prestava servizio presso il 2°G.M.A. Aeronautica Militare di Forlì. A 16 anni aveva tanta voglia di imparare un mestiere, era affascinato dai trattori e mise a disposizione questa fortissima passione dentro le officine del 2°Gruppo come motorista. Ha lavorato tutti questi anni sui motori per gruppi elettrogeni a Forlì.

Questa è la storia di Remo Zoli e con lui di tanti civili che nella Difesa hanno potuto esprimere le proprie competenze sentendosi in famiglia.

Caro Remo ti avevo promesso di venire in visita ma il Covid-19 me lo ha impedito. Ti mando un fortissimo abbraccio virtuale e ti ringrazio per quanto hai dato alla Forza armata e alla Difesa, per ciò che hai fatto per il Paese e anche per la bellissima opera che mi mandasti. La custodirò con grande cura.

Rappresentare pro tempore persone come te mi rende fiero del mio lavoro.