Sono alla Camera, in IV Commissione #Difesa per partecipare alla discussione sulla cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento in favore della Somali Police Force della Repubblica Federale Somala. L’attività rientra negli accordi di sostegno alle istituzioni somale, con lo scopo di rafforzare la cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Somali Police Force della Repubblica federale.