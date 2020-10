Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

Sono in IV Commissione alla Camera per discutere il DL104/2020 sulle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

L’economia italiana deve ripartire e vogliamo farlo mettendo in campo azioni strategiche a favore delle PMI e delle nostre aziende.

Lavoriamo con il massimo impegno per consolidare il Sistema Paese e per fare in modo che Istituzioni, imprese e cittadini condividano un progetto comune.

Dobbiamo necessariamente cogliere le opportunità di un rilancio in termini di qualità, benessere e crescita.

In questa delicata fase, le imprese sono il vero e proprio motore economico del Paese che consentirà di avviare i processi di innovazione e investimento necessari alla ripresa post emergenza.

Più tardi tornerò in Commissione per affrontare altri temi di interesse della Difesa.