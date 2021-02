Un Governo per far ripartire il Paese

È un momento difficile e delicato per il nostro Paese e per gli italiani. Per superarlo serve quanto prima un governo forte e stabile che sia in grado di dare risposte chiare e rapide ai cittadini, un governo concentrato esclusivamente sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sulle azioni per rilanciare il Paese, soprattutto agli occhi dell’Europa, dove si sta giocando la partita più importante, quella del Recovery Fund.

È proprio questo il punto di partenza. I 209 miliardi del programma Next Generation EU sono un’opportunità unica per la ripresa dell’economia, da sfruttare nel modo migliore. Uno strumento efficace per risollevare le piccole e medie imprese e chi ha subito gli effetti più devastanti di questa crisi.

Digitalizzazione, innovazione tecnologica, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione sociale e salute, sono i principali impegni dei prossimi anni.

Ci sono poi Spazio e Cyber che vedono l’industria della Difesa come uno dei maggiori propulsori economici del Paese. Daremo priorità agli investimenti nelle tecnologie, nelle comunicazioni, nell’intelligenza artificiale. Indirizzeremo l’azione politica a rafforzare la cooperazione industriale della Difesa sempre più in chiave internazionale, soprattutto europea, promuovendo le nostre eccellenze e guardando alla Difesa comune europea per affrontare le sfide del futuro.

Questi temi sono al centro di viaggi, appuntamenti e riunioni con i rappresentanti dei Paesi con i quali cooperiamo. Dalla Ministeriale del programma Eurofighter dove rappresento l’Italia al tavolo con Germania, Spagna e Regno Unito per continuare a sviluppare insieme un programma avanzato anche per i velivoli di sesta generazione, alle relazioni con gli Stati Uniti che ho visitato in due distinte occasioni nel corso del mio mandato.

Proprio a Washington, oltre ad argomenti cari al nostro Sistema Paese Italia tra cui Difesa, Sicurezza, Tecnologia, Intelligence, Cyber Security, Ricerca e Sviluppo, ho avuto modo di stimolare una maggiore cooperazione con l’industria italiana creando interazioni tra aziende e istituzioni.