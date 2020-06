“Caro Vitantonio Vasti…” un servitore dello Stato, modello di forza e tenacia

Nella notte del 2 giugno è venuto a mancare il Maresciallo Vitantonio Vasti dell’Esercito Italiano, un servitore dello Stato.

Era il 31 marzo, eravamo in piena emergenza covid-19, quando gli mandai questo video.

Caro Vitantonio,

non abbiamo avuto modo di conoscerci di persona ma la tua storia rimarrà per sempre nei cuori di tutti gli italiani. Tempo fa, in occasione dei tuoi 108 anni, ti mandai un messaggio video perché volevo ringraziarti.

Sarebbe stato bello offrire i tuoi bellissimi racconti ad un popolo che stava affrontando le difficoltà del Covid-19 ma le restrizioni dovute alla pandemia non ce l’hanno permesso.

Oggi tutti noi ci stringiamo intorno a te consapevoli che sei stato un esempio di totale dedizione per il nostro Paese, un uomo al servizio delle Istituzioni, un modello di forza e tenacia arricchiti dalla volontà di non volersi privare dell’ironia per affrontare qualunque difficoltà.

Grazie per quello che hai fatto, per ciò che hai rappresentato e soprattutto per aver offerto un esempio positivo a tutti noi, ci hai regalato una storia di vita da raccontare sentendosi fieri di essere italiani.