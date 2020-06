Sostegno alle aziende italiane strategiche colpite dall’emergenza Covid-19

Difendere le aziende italiane dalle scalate straniere: di questo abbiamo discusso oggi al Senato della Repubblica.

Con la crisi causata dal Covid-19 si è creato un ulteriore rischio per le aziende strategiche del Paese, soprattutto per quelle che operano in alcuni settori specifici come nel caso dell’industria della Difesa.

Sostegno per le aziende italiane strategiche e Golden Power

Il Governo ha deciso di estendere le misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese italiane colpite dall’emergenza sanitaria, ne parlammo già lo scorso mese alla Camera dei deputati.

Le istituzioni hanno lavorato ad un vero e proprio “vaccino contro il virus delle scalate ostili” da parte delle aziende straniere, prevedendo tra le altre cose un’estensione del cosiddetto Golden Power per tutelare le grandi, piccole e medie imprese italiane.

Sostegno per le aziende italiane strategiche: il voto al Senato della Repubblica

Dopo il via libera dato dalla Camera dei deputati che è arrivato ad inizio maggio, oggi abbiamo dato parere favorevole in Commissione Difesa al Senato, aprendo la strada all’approvazione del provvedimento.

Per il settore della Difesa saranno previste azioni specifiche per la copertura del credito in tema di esportazione e operazioni nei settori navale e crocieristico e della Difesa, rispettivamente per il valore di 3 e 5 miliardi di euro. Sarà rinviato il termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi da parte dei funzionari delegati e si aggiungono disposizioni in materia di termini processuali anche nel settore della giustizia militare.