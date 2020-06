206 anni dell’Arma dei Carabinieri

Oggi, 5 giugno, celebriamo l’annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La storia dell’Arma è fatta di coraggio, dedizione, sacrificio, di grandi successi e soddisfazioni, che hanno contributo e contribuiscono ancora oggi alla difesa dell’Italia e alla sicurezza di tutti i cittadini.

Il coraggio dimostrato nel corso degli eventi storici più importanti del nostro Paese ha fatto dell’Arma un pilastro fondamentale dello Stato. Voglio rivolgermi al Comandante Generale Giovanni Nistri, ad ogni Ufficiale, Maresciallo, Brigadiere, Appuntato, Carabiniere, alla Rappresentanza militare e a tutte le Associazioni d’Arma per esprimere la mia più profonda ammirazione e gratitudine.

Anche in questo ultimo periodo il vostro lavoro è stato prezioso e fondamentale per rispondere all’emergenza che ha colpito il nostro Paese. Grazie al vostro altruismo, alla sensibilità e alla disponibilità dimostrate siete riusciti a raggiungere ed aiutare ogni cittadino, facendo sì che nessuno si sentisse abbandonato.

Penso ai controlli nelle strade per evitare assembramenti e il diffondersi del contagio; alla distribuzione di mascherine e materiale sanitario casa per casa; al soccorso agli anziani che erano impossibilitati a fare la spesa, ritirare la pensione o andare in farmacia; alle bombole d’ossigeno recapitate a chi, colpito dal virus, non riusciva a respirare; ai computer distribuiti ai giovani studenti per garantire loro il diritto allo studio; ai sorrisi regalati a tutti quei bambini che, in questi mesi, vi hanno omaggiato con bellissimi disegni per ringraziarvi, o che vi hanno telefonato chiamandovi “Eroi”, perché attraverso il vostro lavoro, anche a loro siete riusciti a trasmettere fiducia e coraggio. Potrei continuare per ore a raccontare delle meravigliose e grandi imprese che avete compiuto.

Grazie, quindi, per il coraggio con cui affrontate quotidianamente i rischi connessi al vostro lavoro, in Patria, tra la gente, così come all’estero. Grazie per la vostra competenza, professionalità e dedizione, con le quali ogni giorno onorate il giuramento prestato di fronte alla bandiera.

Un pensiero particolare voglio rivolgerlo a chi ha perso la vita per difendere le Istituzioni e i cittadini. Ai loro cari e alle loro famiglie va la mia più sincera vicinanza e il mio cordoglio.

Da cittadino, prima ancora che da Sottosegretario pro-tempore alla Difesa, vi sono grato.

Viva l’Arma dei Carabinieri!