Votazioni per l’Assemblea Ordinaria del Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica

Il prossimo 14 dicembre, alle ore 15.00 a Milano, si terrà l’Assemblea Ordinaria del Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, per eleggere il nuovo Comitato Direttivo e il Presidente dell’associazione.

Come vi avevo annunciato qualche giorno fa mi troverete tra i candidati al Consiglio.

Per consentire una larga partecipazione al voto, le votazioni non saranno effettuate in assemblea ma esclusivamente tramite la piattaforma ElectionBuddy ed i votanti potranno esprimere il proprio voto a partire dalle ore 00:00 del 11 dicembre fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2022.

Nell’area riservata del sito trovate l’elenco dei candidati, troverete anche il mio nome, con il profilo e le motivazioni di ciascuno: ecco link

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun socio ha diritto ad esprimere fino a 18 preferenze per l’elezione dei membri del Comitato Direttivo. Il presidente verrà eletto successivamente tra i neoeletti membri del Comitato Direttivo che si sono candidati anche come Presidente.

Ogni socio, per poter votare, deve scrivere a elezioni2022@clusit.it indicando l’indirizzo email a cui la piattaforma invierà il link per votare. Se possibile, fate l’operazione entro il giorno 9 dicembre, per consentire agli organizzatori di gestire tutta l’operazione con ragionevole calma.

Lo spoglio delle schede verrà fatto dalla piattaforma ed i risultati saranno annunciati nel corso dell’Assemblea del 14 dicembre.

Potete consultare la procedura per la votazione anche su: ecco link